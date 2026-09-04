В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции

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Сегодня в Парке Победы Саратова состоялась церемония занесения имен военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятное мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Мероприятие объединило членов семей погибших защитников Отечества, представителей органов власти, депутатского корпуса, членов ветеранских и молодежных общественных организаций области, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов военных училищ и студентов учебных заведений.До начала мероприятия в храме Святого Благоверного Великого Александра Невского, расположенном в Парке Победы, состоялось богослужение по погибшим воинам.Перед собравшимися выступили вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатор области Михаил Исаев и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.В знак скорби и уважения к погибшим присутствующие почтили их память минутой молчания, во время которой прозвучал пятикратный салютный залп.Литию по погибшим в ходе проведения специальной военной операции, а также по жертвам террористических актов отслужил настоятель Храма святого Благоверного Великого князя Александра Невского отец Владимир Новиков, после чего муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов совершил дуа по погибшим.В завершении церемонии участники мероприятия почтили память погибших, возложив корзину с цветами и цветы к подножию мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».Мероприятие было организовано Саратовским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» при поддержке Правительства области и администрации муниципального образования «Город Саратов».Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области