Школы Саратовской области стали победителями Всероссийского фестиваля музеев  

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В федеральном этапе Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» участвовали более 13 тысяч человек из 82 регионов страны. Всего победителями признаны 26 учебных заведений, среди которых две школы из Саратовской области.Призером Всероссийского фестиваля стала школа № 8 города Петровска с экспозицией «Хлеб той войны: живая история» под руководством Татьяны Сторожевой.Победителем в номинации признана школа № 3 города Аткарска имени Героя Советского Союза В.А. Семеновича с экспозицией «Zаветам Vерны» под руководством Марины Луневой.Торжественная церемония награждения состоится 22 октября в Музее Победы. Также планируется издание альбома-каталога абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях фестиваля.