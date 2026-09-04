4 сентября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 04 сентября
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Саратове прошел региональный форум «Антитеррор»
17:00 | 04 сентября
Жители Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина  
16:30 | 04 сентября
Выставка находок «Средневековый базар Укека» открылась в музее краеведения
16:02 | 04 сентября
В Саратове торжественно открылся всероссийский культурно-исторический форум «РОССИЯ.САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
14:30 | 04 сентября
Девятиклассники региона пишут ОГЭ по математике в дополнительный период
13:30 | 04 сентября
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
13:20 | 04 сентября
«Пушкинская карта»: мероприятия не для галочки
12:30 | 04 сентября
Школы Саратовской области стали победителями Всероссийского фестиваля музеев  
11:33 | 04 сентября
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе экологических и природоохранных проектов
10:01 | 04 сентября
Воспитанники казачьих классов Саратова посетили храм в честь начала учебного года
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Школы Саратовской области стали победителями Всероссийского фестиваля музеев  

Новости
Школы Саратовской области стали победителями Всероссийского фестиваля музеев  

В федеральном этапе Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» участвовали более 13 тысяч человек из 82 регионов страны. Всего победителями признаны 26 учебных заведений, среди которых две школы из Саратовской области.
 
Призером Всероссийского фестиваля стала школа № 8 города Петровска с экспозицией «Хлеб той войны: живая история» под руководством Татьяны Сторожевой.
 
Победителем в номинации признана школа № 3 города Аткарска имени Героя Советского Союза В.А. Семеновича с экспозицией «Zаветам Vерны» под руководством Марины Луневой.
 
Торжественная церемония награждения состоится 22 октября в Музее Победы. Также планируется издание альбома-каталога абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях фестиваля.
 