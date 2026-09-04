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Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе экологических и природоохранных проектов

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе экологических и природоохранных проектов

 
В конкурсе могут участвовать учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, некоммерческие организации, а также команды экологов, ученых-биологов.
 
На конкурс могут быть представлены проекты:
 
-способствующие сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также мест их обитания;
-в области изучения и мониторинга биологического разнообразия;
-содействующие развитию кадрового потенциала особо охраняемых природных территорий, а также экологического туризма, благотворительной и волонтерской деятельности на их базе;
-информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений;
-способствующие сохранению природной среды в Арктической зоне РФ.
 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по 30 сентября 2026 г.
 
Подробнее ознакомиться с информацией о гранте можно здесь.
 
Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала участники представляют свои проектные идеи, а экспертный совет отбирает наиболее актуальные из них.
 
Потом финалисты первого этапа будут дорабатывать свои проекты, после чего они снова будут оцениваться экспертами и получат рейтинг в баллах.
 
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2027 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.
 
Объем грантового фонда – 1 млрд рублей.
 
По информации министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области