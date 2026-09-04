Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе экологических и природоохранных проектов

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В конкурсе могут участвовать учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, некоммерческие организации, а также команды экологов, ученых-биологов.На конкурс могут быть представлены проекты:-способствующие сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также мест их обитания;-в области изучения и мониторинга биологического разнообразия;-содействующие развитию кадрового потенциала особо охраняемых природных территорий, а также экологического туризма, благотворительной и волонтерской деятельности на их базе;-информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений;-способствующие сохранению природной среды в Арктической зоне РФ.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по 30 сентября 2026 г.Подробнее ознакомиться с информацией о гранте можно здесь.Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала участники представляют свои проектные идеи, а экспертный совет отбирает наиболее актуальные из них.Потом финалисты первого этапа будут дорабатывать свои проекты, после чего они снова будут оцениваться экспертами и получат рейтинг в баллах.Итоги конкурса будут подведены в феврале 2027 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.Объем грантового фонда – 1 млрд рублей.По информации министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области