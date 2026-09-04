Воспитанники казачьих классов Саратова посетили храм в честь начала учебного года

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3 сентября воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» совершили экскурсию в Храм Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Мероприятие было направлено на приобщение ребят к духовным традициям казачества.В экскурсии приняли участие ученики 3 «В», 4 «Б», 7 «А», 7 «Э», 8 «А», 9 «А» и 10 «А» классов. Вместе с родителями и классными руководителями ребята познакомились с жизнью православного христианского храма.Школьники приняли участие в молебне, приуроченного к началу учебного года, и акафисте святому великомученику и целителю Пантелеимону. Богослужение провел священник Алексей Пиунов.На мероприятии присутствовал атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов.Обращаясь к юным казакам, их родителям и учителям, отец Алексей подчеркнул, что в воспитании большую роль играет духовное начало. Он отметил, что многие ценности несет в себе христианство, поэтому казаки во все исторические эпохи называли себя «воинами Христовыми», отстаивали интересы Отечества и защищали народ российский, слабых и обездоленных.Отец Алексей добавил, что духовные скрепы казачества сохраняются и передаются новым поколениям, поэтому особенно отрадно видеть молодых казаков в храме на молитве.В завершение встречи отец Алексей и атаман округа Андрей Фетисов пожелали ребятам духовной крепости, верности традициям казачества, здоровья и успехов в новом учебном году.