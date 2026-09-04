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В 22 муниципалитетах области обновили общественные территории по федеральному проекту  

Новости
В 22 муниципалитетах области обновили общественные территории по федеральному проекту  

В 22 муниципалитетах Саратовской области завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о скверах и парках, площадях и стадионах.
 
В частности, в Энгельсе обновили территорию возле городского стадиона. Там заменили асфальтовое покрытие, поставили уличные фонари и урны, а также яркий арт-объект в спортивном стиле. Сам стадион был открыт в 1930 году на территории, которая тогда была частью Автономной Социалистической Советской Республики Немцев Поволжья. Республику ликвидировали в 1941 году, а спортивный объект продолжил свою славную историю. Сегодня благодаря федеральному проекту это место становится еще одной современной и красивой общественной локацией.
 
«Напомню, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент Владимир Путин, проект стал одним из самых эффективных механизмов преображения наших городов и поселков», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
 
Фото администрации Энгельсского района
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области