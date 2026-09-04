Сергей Гладков заявил о необходимости законодательной защиты промышленных предприятий Саратовской области

просмотров: 207

Сергей Гладков подчеркнул критическую важность промышленных предприятий для Саратовской области:«Промышленные предприятия области – это люди, занятые на производстве и формирующие доходы семьи благодаря этой работе. Производство внутри региона – отрасль, обеспечивающая безопасность страны. Промышленность в области – важнейший оплот экономики во все времена. Промышленные предприятия – это критически важная инфраструктура для государства и людей».Особое внимание было уделено вопросу сознательного разрушения промышленных объектов:«Ее сознательное разрушение в угоду интересам бизнесменов-временщиков недопустимо. А особенно, если взгляды и намерения этих коммерсантов устремлены за пределы России. Область уже сталкивалась с ситуацией, когда дельцы, разрушив предприятия, уезжали за рубеж, а потом пытались методами политического шантажа получить от региона огромные бюджетные деньги за то, что досталось им в свое время за копейки».По мнению Сергея Гладкова, законодательная защита промышленности необходима по нескольким направлениям:«Прежде всего, это касается использования земель, на которых расположено производство. Их нужно защитить от застройки. Еще одно направление – контроль профиля деятельности предприятия. Перепрофилирование или остановка производства под видом модернизации не должны быть направлены на уничтожение предприятий. И, конечно, нужно защищать людей, которые заняты на производстве и могут пострадать от бездумных решений, вызванных жаждой обогащения».Сергей Гладков сообщил о планах по разработке соответствующих правовых механизмов:«В рамках работы в областной Думе с коллегами по фракции "Единая Россия" буду работать над соответствующей законодательной инициативой».