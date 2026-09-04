Музейный марафон в Саратове: бесплатные экскурсии и интерактивы 5 сентября  

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В рамках культурной программы форума «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА» Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского подготовил специальную программу.С 11.00 начнет работу пленэр. Любой желающий может запечатлеть усадьбу и её строения на холсте, бумаге или картоне.В 12.00 состоится театрализованная экскурсия «Усадьба встречает гостей» с плавным переходом к интерактивной программе «Игры старого века».В 12.30 в галерее В.О. Фомичева состоится встреча с известным мастером саратовской глиняной игрушки П.П. Африкантовым.В 13.00 гостей ждет кураторская экскурсия по выставке «Фотографические очерки Александра и Виктора Леонтьевых». В одном из самых больших разделов выставки представлен Саратов и его знаковые места: музеи, корпуса университета, театры и знаменитые саратовские взвозы.Кульминацией мероприятия станет выступление солиста клуба «Арлекин» Ильи Быстрова с авторской программой «Однажды…в Саратове». Начало концерта в 14.00.Экскурсия-игра «Аптекарский огород» и мастер-класс «Усадебный цветок» и песочная анимация «Саратов – мой город» в исполнении члена Союза художников РФ Ирины Шин завершат программу мероприятий.Вход свободный, без регистрации.Министерство культуры Саратовской области