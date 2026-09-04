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В Саратовской области система пробации поддерживает в трудных жизненных ситуациях

Новости
В Саратовской области система пробации поддерживает в трудных жизненных ситуациях

 
В Саратовской области действует комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и ресоциализацию лиц, отбывших уголовное наказание.
 
В рамках пробации для каждого нуждающегося формируется индивидуальная программа, учитывающая его жизненные обстоятельства и потребности. Помощь включает содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении, восстановление документов и правовых статусов, поддержку в решении бытовых вопросов, психологическую, юридическую и медицинскую помощь, восстановление семейных и социальных связей.
 
Работа ведется на разных этапах: еще до освобождения, непосредственно после выхода на свободу и в дальнейшем – в зависимости от ситуации человека. К оказанию поддержки подключены как государственные, так и исполнительные органы области, территориальные кадровые центры, учреждения социального обслуживания, а также некоммерческие организации.
 
Так, помощь в социальной адаптации оказывают в саратовском центре пробации «Вторая жизнь».
 
«Мы даем человеку не просто алгоритм действий, а живую поддержку. Объясняем, слушаем, остаемся рядом и ведем его до момента, когда он сможет сам сделать первые шаги к нормальной жизни. Главное – поверить в себя, и тогда все получится, и начнется новая жизнь», – рассказывают специалисты центра.
 
«Часто нарушение закона является признаком нарушения социальной адаптации и личностных деформаций. При этом человек оказывается в социальной изоляции, лишается перспектив, теряет работу, рушатся семьи, все это оказывает сильнейшее воздействие на личность и дальнейшую судьбу бывшего осужденного», – уверена психолог комплексного центра социального обслуживания населения Ершовского района.
 
По ее словам, обращение за психологической помощью позволит объективно оценить сложившуюся ситуацию и понять ее истинные причины. Специалист поможет взглянуть на проблему со стороны, выявить скрытые факторы, которые мешают справиться с трудностями.
 
Психолог провела беседу в Ершовском подразделении уголовно-исполнительной инспекции и проинформировала об услугах комплексного центра соцобслуживания и о возможности получения психологической помощи, направленной на оптимизацию внутрисемейных отношений и взаимодействия с окружающими, проработку негативных эмоций, поиск и активацию личностных ресурсов для преодоления жизненных трудностей.
 
Специалисты, работающие в данном направлении, подчеркивают, что система пробации призвана не только поддержать человека в трудный период, но и создать условия для его полноценного участия в жизни после освобождения.
 
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области