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Представители родительских комитетов из Саратовской области в числе участников Всероссийского съезда в Москве

Новости
Представители родительских комитетов из Саратовской области в числе участников Всероссийского съезда в Москве

 
7–8 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия», пройдет II Всероссийский съезд родительских комитетов. Он объединит 600 участников из всех 89 регионов страны, а также представителей Абхазии и Южной Осетии. Организаторами съезда выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское общество «Знание» и Росдетцентр.
 
В работе съезда примут участие представители родительских комитетов школ, детских садов, колледжей, техникумов и училищ, председатели и члены региональных и муниципальных родительских комитетов, члены Всероссийского родительского комитета, а также специалисты, работающие с родительской общественностью.
 
Саратовскую область представят Ирина Аббясова из лицея № 3 имени П.А.Столыпина города Ртищево, Мария Драчева из музыкально-эстетического лицея имени А.Шнитке, Анна Семахина из школы № 4 города Маркса, Юлия Столярова из лицея города Балашова, а также представитель регионального родительского комитета Ульяна Каретникова.
 
Съезд станет площадкой для обсуждения дальнейшего развития родительского сообщества в России, укрепления взаимодействия семьи, образовательных организаций и государства. В центре внимания — формирование единых подходов к работе родительских комитетов на разных уровнях, повышение компетенций активных родителей, обмен успешными региональными практиками и расширение участия семей в вопросах образования и воспитания детей. 
 
Напомним, в третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества «Знание» грантовые средства в объеме более 14 млн рублей позволят воплотить в жизнь 13 проектов-победителей Саратовской области.
 
В течение двух дней для участников также пройдут тематические встречи, мастер-классы, просветительские гостиные, проектные сессии и мастерские лучших практик. Одним из центральных событий съезда станет заседание Всероссийского родительского комитета.
 
Еще одним ключевым событием станет Всероссийское родительское собрание. Обсуждение будет посвящено новому 2026/27 учебному году. В формате открытого диалога родители смогут поднять актуальные вопросы воспитания, профилактики, профориентации, социализации и цифровой безопасности детей. Повестка собрания будет сформирована в том числе на основе вопросов родительского сообщества, которые можно задать через чат-бот «Родительский вопрос Министру»
в мессенджере MAX.  
 
По информации Российского общества «Знание»