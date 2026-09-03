В Саратове стартовал конкурс «История космонавтики в ёлочных украшениях — 4»

просмотров: 103

«В этом году мы снова объединяем две главные гордости нашей страны: великую историю освоения Вселенной и волшебство семейного праздника.Что нужно делать? Создать уникальную ёлочную игрушку, которая расскажет о ключевых событиях отечественной космической программы. Это может быть ватный скафандр первого космонавта, фарфоровый спутник-1, ракета из папье-маше или миниатюрная копия лунохода из глины. Никаких границ для фантазии!» - приглашают организаторы.Прием работ: с 10 октября по 15 декабря 2026 года. Подведение итогов: не позднее 25 декабряУчастниками конкурса могут стать все желающие от 6 лет и старше - частные мастера, семьи, школьные классы, студенческие группы и целые предприятия. Участие бесплатное.Более подробно о конкурсе по ссылке: https://vk.ru/wall-187931081_2792По информации Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина