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В Саратове стартовал конкурс «История космонавтики в ёлочных украшениях — 4»

Новости
Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина запускает четвертый сезон главного новогоднего конкурса.
 

 

«В этом году мы снова объединяем две главные гордости нашей страны: великую историю освоения Вселенной и волшебство семейного праздника.
Что нужно делать? Создать уникальную ёлочную игрушку, которая расскажет о ключевых событиях отечественной космической программы. Это может быть ватный скафандр первого космонавта, фарфоровый спутник-1, ракета из папье-маше или миниатюрная копия лунохода из глины. Никаких границ для фантазии!» - приглашают организаторы.
 
Прием работ: с 10 октября по 15 декабря 2026 года. Подведение итогов: не позднее 25 декабря
 
Участниками конкурса могут стать все желающие от 6 лет и старше - частные мастера, семьи, школьные классы, студенческие группы и целые предприятия. Участие бесплатное.
 
Более подробно о конкурсе по ссылке: https://vk.ru/wall-187931081_2792
 
По информации Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина