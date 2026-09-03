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От аудиторий к городским улицам и пространствам: Саратовская область провела студенческий фестиваль 

Новости
От аудиторий к городским улицам и пространствам: Саратовская область провела студенческий фестиваль 

 
В Саратове прошел региональный фестиваль «Студенческий город», организаторами которого выступили вузы и колледжи Саратовской области при поддержке Правительства области, Совета ректоров вузов области и Совета директоров ПОО области. Фестиваль объединил школьников, студентов, горожан. Он стал площадкой для диалога поколений, обмена идеями и знакомства с возможностями, которые сегодня открыты для молодежи.

События фестиваля охватили более 100 локаций. В их числе — университетские кампусы, городские парки и пространства, в которых каждый вуз представил свою программу: от научно‑популярных лекций и мастер-классов до творческих выступлений и спортивных состязаний. Такой широкий тематический охват позволил максимально вовлечь участников в повестку «Студенческого города».

Фестиваль показал, что студенчество — это не только учеба, но и золотая пора для экспериментов и творчества. Студенческая среда открыта для всех: школьников, которые только выбирают свой путь, жителей, которым интересны современные образовательные и культурные практики.