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Лектор Общества «Знание» рассказал о тенденциях использования искусственного интеллекта  

Новости
Лектор Общества «Знание» рассказал о тенденциях использования искусственного интеллекта  

В Саратовской области прошел цикл мероприятий проекта Знание.Государство, посвященный практическому применению искусственного интеллекта, вопросам кибербезопасности и развитию цифровой гигиены для сотрудников различных ведомств. В качестве лектора Российского общества «Знание» выступил основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин.
 
Площадками для мероприятий стали Саратовский областной институт развития образования и территориальное управление ФНС России. Участники обсудили базовые принципы работы ИИ-сервисов, большие языковые модели, формирование запросов, агентные системы — автономные системы, способные выполнять последовательность действий для достижения заданной цели, вайб-кодинг — подход, позволяющий создавать сайты, приложения или отдельные скрипты даже без навыков программирования, а также способы повышения личной и рабочей эффективности с помощью современных цифровых инструментов.
 
Вместе со слушателями лектор подробно разобрал, как устроены современные ИИ-сервисы, и подчеркнул, что искусственный интеллект — это не одна конкретная технология, а широкий кластер решений, куда входят генеративные модели, машинное зрение, распознавание речи, ассистенты и агентные системы. Эксперт отметил, что пользователи часто путают базовые понятия, отождествляя нейросети, большие языковые модели и чат-боты.
 
«Чтобы эффективно использовать искусственный интеллект, важно понимать, какой инструмент за что отвечает. Если задача — написать текст, нужен один тип модели. Если задача — создать изображение, используется другая технология. Если нужно найти информацию в интернете или собрать сайт, в работу включаются уже дополнительные инструменты и агентные среды», — пояснил лектор Общества «Знание».
 
На встрече с сотрудниками ФНС эксперт особо отметил, что налоговая служба России является одной из самых технологичных в мире и служит примером для других ведомств. В современных условиях искусственный интеллект становится важным подспорьем для повышения личной продуктивности, позволяя сокращать время на рутинные задачи — подготовку черновиков документов, структурирование информации, анализ больших массивов текстов, составление планов и инструкций, а также создание презентаций и обучающих материалов.
 
Лектор дал несколько практических рекомендации: не требовать от модели невозможного, использовать нейросети для черновиков, а не для окончательных решений, формулировать точные запросы с указанием роли, формата и ограничений, а также обязательно проверять источники и не вставлять конфиденциальные данные. Он призвал осваивать вайб-кодинг даже без навыков программирования и создавать персональных ассистентов для повторяющихся сценариев.
 
Эксперт пояснил, что базовые навыки работы с технологиями формируются через практику, и для гармоничного развития важно изучать более широкие темы — культуру, экономику, психологию и общественные процессы. В завершение Олег Панин провёл квиз-викторину.
 
Напомним, проекты Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
 
По информации Российского общества «Знание»