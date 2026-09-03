Летняя школа «Созвездие» завершила смену для одарённых школьников Саратовской области

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Праздничным концертом завершилась 37-я смена летней школы для одарённых детей Саратовской области «Созвездие». На сцене лагеря имени Володи Дубинина каждый отряд представил свой прощальный творческий номер, подведя итоги десяти насыщенных дней, наполненных учёбой, открытиями и новыми знакомствами. В этом году участниками школы стали 230 победителей и призёров региональных олимпиад, конференций и конкурсов.«Школа «Созвездие» открывает ребятам университетскую среду и даёт возможность пообщаться с преподавателями, которые ведут занятия на профильных факультетах. С самого начала смены каждый участник работал в своём предметном отряде, но за 10 дней у них была возможность глубже погрузиться в выбранную дисциплину, поработать с экспертами и убедиться в правильности своего выбора», – рассказал заместитель министра образования области Михаил Попов.За смену участники успели примерить на себя роль исследователей, аналитиков и будущих учёных. Вместе с преподавателями СГУ имени Н.Г.Чернышевского они обсуждали путь технологий, разбирали теоремы, знакомились с особенностями стратегий пространственного развития, исследовали биологические объекты, обсуждали мировую литературу и готовились к практическим турам олимпиад. С таким расписанием школьники увидели, как изучаемые дисциплины связаны с реальной наукой.«Программа лагеря оказалась очень насыщенной. Больше всего мне запомнилась лекция, где объясняли физические принципы работы музыкальных инструментов – это было неожиданно и увлекательно. Впечатлил также заочный тур олимпиады по физике: задания оказались серьёзными, многие требовали не просто знаний, а глубокого понимания, выходящего за рамки школьной программы. Но именно такие расширенные темы мы здесь и разбираем, так что подготовка идёт полным ходом», — поделился впечатлениями участник школы, ученик Лицея прикладных наук Тимур Черабаев.Фото: Пресс-служба СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоМинистерство образования Саратовской области