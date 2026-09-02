В селе Новая Красавка Лысогорского района торжественно открыли новую спортивную площадку

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Объект был построен в рамках госпрограммы Комплексного развития сельских территорий.Открытие спортплощадки стало настоящим праздником для жителей села и близлежащих территорий, выбирающих активный и здоровый образ жизни.«Спорт — это больше, чем соревнования. Это характер, дисциплина и здоровье. Это умение не сдаваться, когда трудно, и радоваться чужим победам. Уверен, что эта площадка станет любимым местом для всех — от самых маленьких до тех, кто уже давно вырос. Местом, где будут расти будущие чемпионы, где дети научатся дружить и побеждать», - отметил представитель регионального минсельхоза Александр Голушков.Спортплощадка оборудована в соответствии с современными стандартами и предназначена для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Качество современного покрытия уже смогли оценить ребята из Новой Красавки, которые провели здесь первые соревнования по мини-футболу.Всего до конца текущего года новые спортивные объекты, в том числе игровые площадки и хоккейные коробки появятся в 11 муниципальных районах области. Суммарно на эти цели направлено порядка 40 млн рублей, из которых 30,7 млн – бюджетные средства.