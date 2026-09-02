В Саратове пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Укек»  

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15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» пройдет 4, 5 и 6 сентября 2026 г. на территории Исторического парка «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади).Время работы фестивальной площадки — с 12:00 до 19:00. Вход — свободный.Интерактивная программа будет проходить на открытой территории Исторического парка и внутри здания.«В этом году основной темой мероприятия станет «средневековый базар». Исторический парк предоставит всем желающим возможность вновь совершить трехдневное путешествие в прошлое и прочувствовать уникальную атмосферу средневекового города», — рассказал организатор фестиваля, руководитель археологической экспедиции на Увекском городище, директор Саратовского областного музея краеведения Дмитрий Кубанкин.Раздел о золотоордынском городе Укек, располагавшемся в XIII-XIV вв. на южной окраине современного Саратова, встроен в школьный курс истории Саратовского края. Увекское городище является памятником археологии федерального значения.Гости Фестиваля «Укек-2026» смогут пройтись по торговым рядам и заглянуть в лавки ремесленников, изучить работу оружейников, отчеканить сувенирную монетку времен Золотой Орды, посмотреть на поединки воинов, освоить искусство письменности, поиграть в старинные игры, окунуться в мир средневековых историй и легенд на представлениях кукольного театра, пообщаться с «шаманом», заглянуть в камеральную лабораторию, примерить на себя роль археолога, побывать на мастер-классах и увлекательных экскурсиях по мультимедийным и интерактивным выставкам.Дополнительная информация о проекте «Укек» размещается в группе «Укек | Увекское городище» - https://vk.com/ukek_uvekи в социальных сетях Исторического парка ВКонтакте -https://vk.com/myhistorypark_saratovПо информации Исторического парка «Россия – Моя история»