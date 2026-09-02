Лучшим саратовским машинистом стал управляющий электровозом Антон Левахин

просмотров: 93

В Саратове состоялась церемония чествования участников и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В рамках мероприятия были отмечены специалисты, соревнующиеся в номинации «Машинист грузового и пассажирского движения», организатором которой выступило ОАО «РЖД».В период с 25 по 28 августа в рамках конкурсной программы участники успешно продемонстрировали отличную теоретическую подготовку и практические компетенции, получив высокую оценку экспертной комиссии.Напомним, профмастерство восьми машинистов Приволжской железной дороги оценивало 11 экспертов. Конкурсные задания были максимально приближены к реальной работе: их провели на действующей инфраструктуре, проверили знания и профессиональные навыки в нестандартных ситуациях.По итогам состязаний победителем в номинации «Машинист грузового и пассажирского вида движения» стал машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Саратов-Пассажирское Антон Левахин. Второе и третье места завоевали представители Приволжской железной дороги: машинист электровоза Денис Нигматулин и машинист тепловоза Петр Гончаренко.«Это был серьезный вызов, вспомнил все нюансы управления. Теперь хочется не просто удержать планку, а идти дальше. Победа в этом конкурсе мастерства – это общая заслуга: и тех, кто учил, и тех, кто подбадривал. Спасибо всем за поддержку. Буду стараться оправдывать доверие и дальше», – поделился лучший машинист Саратовской области.Антону Левахину в октябре предстоит представить Саратовскую область на федеральном этапе в Екатеринбурге.Как отметили в министерстве труда и социальной защиты, в этом году Саратовская область провела региональные этапы конкурса «Лучший по профессии» по шести номинациям. Уже определены лучшие специалисты в номинациях «Сварщик», «Швея», «Повар», «Механизатор», прошел конкурс по номинации «Второй старт», в котором приняли участие ветераны специальной военной операции, вернувшиеся к своей профессии или начавшие новый карьерный маршрут, освоив новую.Призеры региональных этапов примут участие в федеральных состязаниях конкурса, победители которых получат 1 миллион рублей за 1 место, 500 тысяч рублей за 2 место, 300 тысяч руб. за 3 место.Всероссийский конкурс – одно из ключевых мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры». Организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными исполнительными органами, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов.