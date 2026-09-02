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В Шиханах провели капремонт дома, который скоро отметит свой 80-летний юбилей

Новости
В Шиханах провели капремонт дома, который скоро отметит свой 80-летний юбилей

 
С начала года Фонд капремонта Саратовской области принял 233 вида строительно-монтажных работ в 139 многоквартирных жилых домах. Напомним, речь идет об обновлении кровли, фасадов, лифтового оборудования, а также внутридомовых инженерных коммуникаций.
 
Одним из отремонтированных объектов стал двухэтажный дом №13 по улице Ленина в г. Шиханы. Он был построен еще в 1948 году, в период восстановления страны после войны, когда в поселок приезжали молодые специалисты, и остро встал вопрос нехватки жилья. В этом году в двухэтажке обновили и утеплили фасад.
 
«Напомню, проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - https://fkr64.ru. Также за реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта области в национальном мессенджере «MAX», а также в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин. 
 
Фото фонда капремонта
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области