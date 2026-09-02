Грант на развитие арт-студии выиграла мама-предприниматель из Саратова

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В Саратовской области подвели итоги регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель».Победительницей стала Елена Пластинина, основательница бренда «ЭкоЭстетика». Вместе со своей семьей она занимается изготовлением изделий из архитектурного бетона для декора и интерьера.Предприниматель получила грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта, а также право представить его на федеральном уровне и побороться за главный приз — 1 миллион рублей.«Для многих участниц этот проект становится тем самым стартом, который позволяет развиваться и выходить на новый уровень, в том числе на федеральные площадки. Мы видим, что с каждым годом тематика проектов меняется. В этом сезоне среди заявок — туристические услуги, производство полуфабрикатов, создание одежды, интерьерных изделий и другие направления», — отметила заместитель министра экономического развития области Ольга Королева.Организатором программы выступает Минэкономразвития России в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Проект направлен на всестороннюю поддержку женщин с детьми, которые хотят запустить или масштабировать собственное дело при участии бизнес-экспертов.«Я благодарна организаторам, участницам и наставникам за поддержку. Рада, что решилась принять участие в этом проекте. Уверена, этот грант поможет нашему небольшому предприятию вырасти во что-то более масштабное», — поделилась победительница Елена Пластинина.