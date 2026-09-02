просмотров: 139

В интервью для ГТРК Саратов министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура», который пройдет в Саратове 4–5 сентября«Его главная идея отражена в лозунге «От локального феномена — к общенациональному достоянию». Мы хотим показать, что культура Саратовской области — музыка, театр, литература, изобразительное искусство, историческая память, народные традиции — является значимой частью культурного пространства России.Программа сформирована вокруг шести направлений, которые мы называем кодами: музыкального, театрального, вербального, визуального, духовного и туристического. Вместе они образуют саратовский культурный код.В Саратов приедут представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших учреждений культуры России, ученые, деятели театра, музыки, музейного и библиотечного дела. При этом форум будет открыт и для широкой аудитории», - рассказала Наталия Щелканова.Эфир передачи сегодня, в блоке новостей, на ГТРК Саратов в 11.30.Ознакомиться с программой форума можно на сайте: http://саратов-форум.рф/,где представлена информация о площадках и доступна регистрация на мероприятия.