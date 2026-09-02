2 сентября 2026 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 сентября
В селе Новая Красавка Лысогорского района торжественно открыли новую спортивную площадку
16:30 | 02 сентября
В Саратове пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Укек»  
15:30 | 02 сентября
Лучшим саратовским машинистом стал управляющий электровозом Антон Левахин
14:00 | 02 сентября
В Шиханах провели капремонт дома, который скоро отметит свой 80-летний юбилей
12:30 | 02 сентября
Грант на развитие арт-студии выиграла мама-предприниматель из Саратова
11:30 | 02 сентября
В модульную женскую консультацию Федоровской районной больницы поступило новое оборудование для наблюдения за состоянием матери и плода
10:30 | 02 сентября
Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура»
09:49 | 02 сентября
Лектор Общества «Знание» рассказал о тенденциях использования искусственного интеллекта  
09:09 | 02 сентября
Врачи — рядом: «Поезд здоровья» завершает сезон в сентябре
18:00 | 01 сентября
Михаил Свинарев: "Поддержка родителей — ключ к успешной адаптации в первые недели учебного года"
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура»

Новости
Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура»

 
В интервью для ГТРК Саратов министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура», который пройдет в Саратове 4–5 сентября
 
«Его главная идея отражена в лозунге «От локального феномена — к общенациональному достоянию». Мы хотим показать, что культура Саратовской области — музыка, театр, литература, изобразительное искусство, историческая память, народные традиции — является значимой частью культурного пространства России.
Программа сформирована вокруг шести направлений, которые мы называем кодами: музыкального, театрального, вербального, визуального, духовного и туристического. Вместе они образуют саратовский культурный код.
В Саратов приедут представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших учреждений культуры России, ученые, деятели театра, музыки, музейного и библиотечного дела. При этом форум будет открыт и для широкой аудитории», - рассказала Наталия Щелканова.
 
Эфир передачи сегодня, в блоке новостей, на ГТРК Саратов в 11.30.
 
Ознакомиться с программой форума  можно на сайте: http://саратов-форум.рф/,
где представлена информация о площадках и доступна регистрация на мероприятия.
 