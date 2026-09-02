В модульную женскую консультацию Федоровской районной больницы поступило новое оборудование для наблюдения за состоянием матери и плода

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается оснащение новой модульной женской консультации современным медицинским оборудованием.В учреждение поступили четыре монитора для определения физиологических показателей матери и плода. Современное оборудование предназначено для проведения кардиотокографии и позволяет осуществлять непрерывный контроль состояния беременной женщины и будущего ребёнка, своевременно выявлять возможные отклонения и принимать необходимые меры для сохранения здоровья матери и малыша.«Оснащение женской консультации современным оборудованием является важным этапом подготовки нового медицинского объекта к работе. Создание комфортных условий для будущих мам, повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам в период беременности — одна из ключевых задач системы здравоохранения», - рассказал главный врач больницы Евгений Ковалев.Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».