2 сентября 2026 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 сентября
В селе Новая Красавка Лысогорского района торжественно открыли новую спортивную площадку
16:30 | 02 сентября
В Саратове пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Укек»  
15:30 | 02 сентября
Лучшим саратовским машинистом стал управляющий электровозом Антон Левахин
14:00 | 02 сентября
В Шиханах провели капремонт дома, который скоро отметит свой 80-летний юбилей
12:30 | 02 сентября
Грант на развитие арт-студии выиграла мама-предприниматель из Саратова
11:30 | 02 сентября
В модульную женскую консультацию Федоровской районной больницы поступило новое оборудование для наблюдения за состоянием матери и плода
10:30 | 02 сентября
Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура»
09:49 | 02 сентября
Лектор Общества «Знание» рассказал о тенденциях использования искусственного интеллекта  
09:09 | 02 сентября
Врачи — рядом: «Поезд здоровья» завершает сезон в сентябре
18:00 | 01 сентября
Михаил Свинарев: "Поддержка родителей — ключ к успешной адаптации в первые недели учебного года"
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Врачи — рядом: «Поезд здоровья» завершает сезон в сентябре

Новости / Здоровье
Врачи — рядом: «Поезд здоровья» завершает сезон в сентябре

 
Терапевты и узкие специалисты поезда ждут всех желающих проверить свое здоровье в сентябре по следующим адресам:
 
3 сентября — Вольский район, с. Терса, ул. Советская, д. 62а (участковая больница), с 10:00 до 14:00;
 
9 сентября — Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Московская, зд. 1Ж (территория районной больницы), с 09:00 до 14:00;
 
9 сентября — Красноармейский район, с. Первомайское, ул. Мостовая, д. 25 (врачебная амбулатория), с 09:00 до 14:00.
 
«Поезд здоровья» — часть масштабного проекта «Маршруты здоровья», который реализуется с 2017 года. В рамках проекта ежегодно с апреля по сентябрь формируются «Поезда здоровья», специалисты которых выезжают в отдалённые районы области.
 
«В состав «Поездов здоровья» включаются передвижные медицинские комплексы для проведения диагностических исследований и осмотра специалистами. Обследования жителей сельских территорий проводят ведущие врачи областных медицинских организаций, городских клинических больниц и поликлиник Саратова и Энгельса. При необходимости пациенты направляются на госпитализацию, в том числе в стационары Саратова и Энгельса.
 
В сентябре работа проекта завершается. Благодарим всех, кто пришел на обследование и доверил свое здоровье специалистам «Поезда здоровья», тем самым продемонстрировав ответственное отношение к себе», — поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.