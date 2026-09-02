Врачи — рядом: «Поезд здоровья» завершает сезон в сентябре

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Терапевты и узкие специалисты поезда ждут всех желающих проверить свое здоровье в сентябре по следующим адресам:3 сентября — Вольский район, с. Терса, ул. Советская, д. 62а (участковая больница), с 10:00 до 14:00;9 сентября — Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Московская, зд. 1Ж (территория районной больницы), с 09:00 до 14:00;9 сентября — Красноармейский район, с. Первомайское, ул. Мостовая, д. 25 (врачебная амбулатория), с 09:00 до 14:00.«Поезд здоровья» — часть масштабного проекта «Маршруты здоровья», который реализуется с 2017 года. В рамках проекта ежегодно с апреля по сентябрь формируются «Поезда здоровья», специалисты которых выезжают в отдалённые районы области.«В состав «Поездов здоровья» включаются передвижные медицинские комплексы для проведения диагностических исследований и осмотра специалистами. Обследования жителей сельских территорий проводят ведущие врачи областных медицинских организаций, городских клинических больниц и поликлиник Саратова и Энгельса. При необходимости пациенты направляются на госпитализацию, в том числе в стационары Саратова и Энгельса.В сентябре работа проекта завершается. Благодарим всех, кто пришел на обследование и доверил свое здоровье специалистам «Поезда здоровья», тем самым продемонстрировав ответственное отношение к себе», — поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.