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Слет космических классов и занятия Гагаринского кружка пройдут в сентябре в Парке покорителей космоса

Новости
Слет космических классов и занятия Гагаринского кружка пройдут в сентябре в Парке покорителей космоса

 
В сентябре в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина запланированы занятия Гагаринского кружка научно-технического творчества, вручение студенческих билетов, церемония принятия клятвы юнармейца, экскурсии, спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия.
 
Кроме того, планируется Региональный астрономический фестиваль «Звезда Гагарина», слет космических классов, исторический конкурс, интеллектуальный марафон, выставка рисунков и картин.
 
Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют на месте приземления первого космонавта планеты, можно на сайте Правительства Саратовской области по ссылке https://saratov.gov.ru/press/park/
 
Из Саратова в Парк можно доехать на автобусе №249 (ж/д вокзал — с.Подгорное — Парк покорителей космоса).
 
Из Энгельса ходят автобусы:
№ 204: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Степное
 
№ 252: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Березовка
 
№ 279: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Узморье.
 