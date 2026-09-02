Слет космических классов и занятия Гагаринского кружка пройдут в сентябре в Парке покорителей космоса

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В сентябре в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина запланированы занятия Гагаринского кружка научно-технического творчества, вручение студенческих билетов, церемония принятия клятвы юнармейца, экскурсии, спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия.Кроме того, планируется Региональный астрономический фестиваль «Звезда Гагарина», слет космических классов, исторический конкурс, интеллектуальный марафон, выставка рисунков и картин.Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют на месте приземления первого космонавта планеты, можно на сайте Правительства Саратовской области по ссылке https://saratov.gov.ru/press/park/Из Саратова в Парк можно доехать на автобусе №249 (ж/д вокзал — с.Подгорное — Парк покорителей космоса).Из Энгельса ходят автобусы:№ 204: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Степное№ 252: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Березовка№ 279: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Узморье.