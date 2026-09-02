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Россельхознадзор призвал не носить кур в МФЦ для их регистрации

Новости
Россельхознадзор разъяснил правила обязательного учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. С 1 сентября 2026 года маркировке и постановке на государственный учет подлежит птица в хозяйствах, где содержится более 10 голов.


Учет проводит государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Для домашней птицы применяется групповая маркировка - один номер на все поголовье, табличка с которым размещается на помещении. Процедура бесплатна для владельцев.

В Россельхознадзоре пояснили, что учет необходим для контроля эпизоотической ситуации и подтверждения происхождения продукции. В случае вспышки опасных заболеваний, включая птичий грипп, сведения позволяют быстро определить хозяйства и поголовье в зоне риска.