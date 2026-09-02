2 сентября 2026 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 сентября
В селе Новая Красавка Лысогорского района торжественно открыли новую спортивную площадку
16:30 | 02 сентября
В Саратове пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Укек»  
15:30 | 02 сентября
Лучшим саратовским машинистом стал управляющий электровозом Антон Левахин
14:00 | 02 сентября
В Шиханах провели капремонт дома, который скоро отметит свой 80-летний юбилей
12:30 | 02 сентября
Грант на развитие арт-студии выиграла мама-предприниматель из Саратова
11:30 | 02 сентября
В модульную женскую консультацию Федоровской районной больницы поступило новое оборудование для наблюдения за состоянием матери и плода
10:30 | 02 сентября
Наталия Щелканова рассказала о главных событиях форума «Россия. Саратов. Культура»
09:49 | 02 сентября
Лектор Общества «Знание» рассказал о тенденциях использования искусственного интеллекта  
09:09 | 02 сентября
Врачи — рядом: «Поезд здоровья» завершает сезон в сентябре
18:00 | 01 сентября
Михаил Свинарев: "Поддержка родителей — ключ к успешной адаптации в первые недели учебного года"
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Из Саратова по Волге отправился теплоход с участниками Международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

Новости
Из Саратова по Волге отправился теплоход с участниками Международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

 
С 1 по 7 сентября теплоход «Александр Попов» станет уникальной творческой площадкой Приволжского федерального округа, объединив города Приволжья. Участники фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» отправились в путешествие по великой реке Волге с остановками в пяти городах: Саратов – Самара – Казань – Кострома – Нижний Новгород. На борту теплохода пройдут творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей.
На торжественном отправлении участников фестиваля приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: «Рад приветствовать вас на берегу Волги – именно здесь сегодня начинается новый этап вашего театрального путешествия. Впереди семь дней работы, встреч и экспериментов – время, когда привычные границы можно оставить на берегу. У вас есть уникальная возможность творить вместе с педагогами ГИТИСа в атмосфере творческого единства.
Дать старт проекту именно из Саратова – очень символично. Это город с богатой театральной историей. Здесь начинали свой творческий путь известные на всю страну и любимые зрителями актёры и режиссёры. Кстати, совсем недавно мы отмечали 91-ю годовщину со дня рождения уроженца Саратова Олега Павловича Табакова.
Пусть каждый день этого путешествия станет новым театральным берегом – с неожиданными идеями, открытиями и вдохновением. Пусть каждый увезёт с собой домой не только впечатления, но и что-то новое, что продолжит жить на сцене».
В этом году фестиваль-лаборатория «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» посвящен русским писателям и поэтам-юбилярам. Режиссеры взяли в работу отрывки по произведениям Николая Лескова, Евгения Шварца, Мусы Джалиля, Михаила Булгакова, Александра Афанасьева, Николая Гумилёва, Аркадия Аверченко.
Участники фестиваля – лауреаты окружного проекта «Театральное Приволжье», выпускники, студенты, педагоги ГИТИСа, актеры-студенты профильных театральных школ Приволжского и Центрального федеральных округов, студенты-актеры из Республики Кыргызстан и Китая.
Саратовскую область на фестивале представляют лауреаты VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» – театр-студия «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова.
Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне, 31 августа, в Саратовском театре кукол «Теремок». Зрителям были представлены эскизы спектаклей по произведениям Михаила Булгакова – «Дьяволиада» и «Багровый остров», задавшие высокую творческую планку предстоящему фестивальному маршруту.
Мероприятие проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.