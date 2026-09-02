Из Саратова по Волге отправился теплоход с участниками Международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

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С 1 по 7 сентября теплоход «Александр Попов» станет уникальной творческой площадкой Приволжского федерального округа, объединив города Приволжья. Участники фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» отправились в путешествие по великой реке Волге с остановками в пяти городах: Саратов – Самара – Казань – Кострома – Нижний Новгород. На борту теплохода пройдут творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей.На торжественном отправлении участников фестиваля приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: «Рад приветствовать вас на берегу Волги – именно здесь сегодня начинается новый этап вашего театрального путешествия. Впереди семь дней работы, встреч и экспериментов – время, когда привычные границы можно оставить на берегу. У вас есть уникальная возможность творить вместе с педагогами ГИТИСа в атмосфере творческого единства.Дать старт проекту именно из Саратова – очень символично. Это город с богатой театральной историей. Здесь начинали свой творческий путь известные на всю страну и любимые зрителями актёры и режиссёры. Кстати, совсем недавно мы отмечали 91-ю годовщину со дня рождения уроженца Саратова Олега Павловича Табакова.Пусть каждый день этого путешествия станет новым театральным берегом – с неожиданными идеями, открытиями и вдохновением. Пусть каждый увезёт с собой домой не только впечатления, но и что-то новое, что продолжит жить на сцене».В этом году фестиваль-лаборатория «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» посвящен русским писателям и поэтам-юбилярам. Режиссеры взяли в работу отрывки по произведениям Николая Лескова, Евгения Шварца, Мусы Джалиля, Михаила Булгакова, Александра Афанасьева, Николая Гумилёва, Аркадия Аверченко.Участники фестиваля – лауреаты окружного проекта «Театральное Приволжье», выпускники, студенты, педагоги ГИТИСа, актеры-студенты профильных театральных школ Приволжского и Центрального федеральных округов, студенты-актеры из Республики Кыргызстан и Китая.Саратовскую область на фестивале представляют лауреаты VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» – театр-студия «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова.Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне, 31 августа, в Саратовском театре кукол «Теремок». Зрителям были представлены эскизы спектаклей по произведениям Михаила Булгакова – «Дьяволиада» и «Багровый остров», задавшие высокую творческую планку предстоящему фестивальному маршруту.Мероприятие проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.