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Михаил Свинарев: "Поддержка родителей — ключ к успешной адаптации в первые недели учебного года"

Новости
Михаил Свинарев: "Поддержка родителей — ключ к успешной адаптации в первые недели учебного года"

 
После долгих летних каникул возвращение в учебный режим может быть настоящим испытанием как для детей, так и для родителей. Часто адаптация проходит болезненно, и это может сказаться на психологическом состоянии ребенка.
 
Чтобы сделать этот переход более плавным и комфортным, следуйте нескольким простым рекомендациям:
 
1. Постепенное возвращение к режиму. Начните заранее укладывать ребенка спать и поднимать его утром в то время, когда он будет вставать на учебу. Это поможет организму привыкнуть к новому графику.
 
2. Создайте комфортную обстановку для учебы. Обустройте рабочее место, где ребенок сможет сосредоточиться на заданиях. Убедитесь, что все необходимые материалы под рукой.
 
3. Обсуждайте страхи и ожидания. Поговорите с ребенком о его чувствах по поводу школы. Это поможет ему понять, что он не одинок в своих переживаниях.
 
4. Занимайтесь вместе. Проведите время за совместными занятиями: чтением книг, обсуждением школьных предметов или подготовкой к урокам. Это укрепит вашу связь и поможет ребенку чувствовать себя увереннее.
 
5. Не забывайте о физических активностях. Спорт и активные игры помогут снять напряжение и улучшить настроение.
 
Главный врач Энгельсской детской клинической больницы, главный внештатный специалист педиатр, доктор медицинских наук, профессор  СГМУ Михаил Свинарев подчеркивает: «Соблюдая эти нехитрые правила,  вы сможете избежать многих трудностей. Важно помнить, что эмоциональное состояние ребенка напрямую влияет на его успеваемость и общее здоровье. Поддержка родителей в этот период — ключ к успешной адаптации».