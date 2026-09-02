Саратовская идея вошла в ТОП-100 форума «Сильные идеи для нового времени»

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В Нижнем Новгороде подвели итоги VI форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторы — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизаторы — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.«В этом году поступило более 48 тысяч идей из всех регионов страны. Саратовская область заняла второе место по активности жителей. От нашего региона поступило более 7 тысяч инициатив, это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Больше всего идей предложено в социальной сфере — более 3 тысяч. В технологической — 1,5 тысячи, в экологической — около 1 тысячи, в кадровой — порядка 800, в предпринимательской — почти 700», — рассказал министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.Сразу несколько инициатив от жителей Саратовской области вошли в число лучших по итогам форума.В ТОП-100 вошла разработка саратовского учёного Владимира Строгова – проект «АпиГен: национальная система селекционного пчеловодства для приумножения природы и обеспечения продовольственного лидерства страны». Суть проекта: переход от кустарного пчеловодства к национальной системе селекционного воспроизводства пчёл. Предлагается создать сеть региональных центров, которые будут выводить пчёл с заданными свойствами — зимостойкость, устойчивость к болезням, высокая медопродуктивность. Это позволит стабилизировать численность пчелосемей, снизить их гибель и сохранить генетическое разнообразие.«Настольная игра «Агент СЛОВО: код языка» как инструмент развития речи и метаязыковых способностей у детей с тяжёлыми нарушениями речи» (автор — Бабаджанова Сафина, студентка СГУ). Это комплект из четырёх игровых модулей. Игра помогает младшим школьникам с тяжёлыми нарушениями речи осваивать языковые обобщения.«Распределённая система автономного коллективного управления роем БПЛА для монтажа большепролётных конструкций» (автор — Петряков Сергей, студент СГТУ). Технология позволяет группе дронов (от 2 до 8) совместно переносить и точно монтировать длинные строительные элементы — фермы до 24 метров, прогоны, балки.Фото: АСИМинистерство инвестиционной политики Саратовской области