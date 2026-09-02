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Более 49,4 тыс. школьников и студентов прошли профориентацию в Саратовской области

Новости
Более 49,4 тыс. школьников и студентов прошли профориентацию в Саратовской области

 
Кадровый центр Саратовской области с начала года участвует в федеральном проекте по профориентации и маршрутизации молодежи. Проект направлен на то, чтобы помочь школьникам и студентам определиться с профессиональными интересами и выстроить дальнейший образовательный и карьерный маршрут с учетом ситуации на рынке труда.
 
Для школьников с начала года проведено 490 мероприятий, участниками которых стали 44 319 обучающихся. Со студентами специалисты организовали 114 мероприятий, участие приняли 5 100 человек.
 
Программа включает профориентационные встречи и консультации, профессиональную диагностику, презентации востребованных профессий и специальностей, а также экскурсии на предприятия.
 
Молодежи рассказывают о требованиях работодателей, возможностях профессионального обучения и актуальных вакансиях региона.
 
В летний период профориентационная работа продолжилась в рамках «Марафона профессий». Специалисты провели еще 73 мероприятия для учащихся, которые посетили 2 028 человек.
 
«На встречах школьники и студенты могут оценить свои интересы и способности, узнать о востребованных направлениях и непосредственно познакомиться с профессиями и предприятиями региона. Это помогает сделать более осознанный выбор специальности и дальнейшего профессионального пути», – рассказали специалисты Кадрового центра Саратовской области.
 
На портале «Работа России» для молодежи также доступны более 20 сервисов, которые помогают в выборе профессии, поиске вакансий и стажировок, профессиональном обучении и построении дальнейшей карьерной траектории: https://trudvsem.ru/information-pages/molodezh.
 