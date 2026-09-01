Аграрии Саратовской области засеяли более четверти площадей озимых культур

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Посевная кампания ведется во всех районах области. Посеяно 284 тысячи га, что составляет 27% от плана в 1,155 млн. га.«Президент России Владимир Путин поставил перед аграрным сектором задачу по достижению к 2030 году 75% уровня обеспеченности семенами российской селекции. В настоящее время мы ведем системную работу в этом направлении в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Так, в этом году в регионе было произведено более 250 тысяч тонн семян озимых культур, что позволило полностью обеспечить наших аграриев семенами для проведения озимого сева», - рассказал заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов.По словам Василия Котова, в текущей посевной кампании доля семян озимых культур отечественной селекции составляет без малого 100%, из которых семян пшеницы саратовской селекции более 50%, ржи - 98,5%.