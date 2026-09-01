1 сентября 2026 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 01 сентября
Аграрии Саратовской области засеяли более четверти площадей озимых культур
13:00 | 01 сентября
В Пугачевском и Новоузенском районах завершена реализация проектов по программе поддержки местных инициатив
12:30 | 01 сентября
Саратовская область присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»
11:30 | 01 сентября
Всероссийская акция «Ночь кино» собрала в Саратовской области свыше 14 тысяч зрителей
10:30 | 01 сентября
Детская библиотека в Балашове откроется в современном формате
09:30 | 01 сентября
Служение Отечеству: в Саратове обсудили развитие казачества до 2030 года
09:00 | 01 сентября
В сотне лучших товаров России – продукция балаковского подразделения ФосАгро
20:30 | 31 августа
В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»
15:30 | 31 августа
В детском поликлиническом отделении №3 Саратовской городской детской клинической больницы продолжается капитальный ремонт  
14:30 | 31 августа
На форуме «Россия. Саратов. Культура» выступят ведущие деятели искусства и науки страны
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Аграрии Саратовской области засеяли более четверти площадей озимых культур

Новости
Наряду с уборкой урожая-2026 саратовские аграрии закладывают основу под урожай следующего года: в регионе активными темпами идет сев озимых культур.

 
 
Посевная кампания ведется во всех районах области. Посеяно 284 тысячи га, что составляет 27% от плана в 1,155 млн. га.  
 
«Президент России Владимир Путин поставил перед аграрным сектором задачу по достижению к 2030 году 75% уровня обеспеченности семенами российской селекции. В настоящее время мы ведем системную работу в этом направлении в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Так, в этом году в регионе было произведено более 250 тысяч тонн семян озимых культур, что позволило полностью обеспечить наших аграриев семенами для проведения озимого сева», - рассказал заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов.
 
По словам Василия Котова, в текущей посевной кампании доля семян озимых культур отечественной селекции составляет без малого 100%,  из которых семян пшеницы саратовской селекции более 50%, ржи - 98,5%.
 