1 сентября 2026 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 01 сентября
Аграрии Саратовской области засеяли более четверти площадей озимых культур
13:00 | 01 сентября
В Пугачевском и Новоузенском районах завершена реализация проектов по программе поддержки местных инициатив
12:30 | 01 сентября
Саратовская область присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»
11:30 | 01 сентября
Всероссийская акция «Ночь кино» собрала в Саратовской области свыше 14 тысяч зрителей
10:30 | 01 сентября
Детская библиотека в Балашове откроется в современном формате
09:30 | 01 сентября
Служение Отечеству: в Саратове обсудили развитие казачества до 2030 года
09:00 | 01 сентября
В сотне лучших товаров России – продукция балаковского подразделения ФосАгро
20:30 | 31 августа
В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»
15:30 | 31 августа
В детском поликлиническом отделении №3 Саратовской городской детской клинической больницы продолжается капитальный ремонт  
14:30 | 31 августа
На форуме «Россия. Саратов. Культура» выступят ведущие деятели искусства и науки страны
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Пугачевском и Новоузенском районах завершена реализация проектов по программе поддержки местных инициатив

Новости
В Пугачевском и Новоузенском районах завершена реализация проектов по программе поддержки местных инициатив

 
В селе Мавринка Пугачевского района завершен ремонт объекта водоснабжения. Специалисты произвели полную замену старой водонапорной башни. Общая стоимость проекта составила 3,1 млн рублей. Из них областная субсидия — 1,5 млн рублей, инициативные платежи от жителей села и крестьянско-фермерских хозяйств составили 0,6 млн рублей.
 
Благодаря реализации данного проекта, удалось обеспечить бесперебойным водоснабжением более 130 жителей Мавринки.
 
А в селе Бессоновка Новоузенского района проведены работы по благоустройству. Здесь обновили парковую зону - обустроили пешеходные дорожки и опилили старые деревья. Стоимость работ составила 1,3 млн рублей, из которых 1,1 млн рублей выделено в качестве областной субсидии.
 
«Оба проекта — и в Мавринке, и в Бессоновке — реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив. Мы видим, как благодаря этому инструменту на деле повышается качество жизни на селе: люди получают чистую воду, современные дороги и благоустроенные зоны отдыха. Это результат реального партнерства власти и общества. В текущем году по данной программе будет реализовано 147 проектов общей стоимостью 256 миллионов рублей. По решению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина из областного бюджета на эти цели мы выделяем 170 миллионов рублей. Вклад жителей области и социально ответственного бизнеса составит более 41 миллиона рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.
 
Министерство финансов Саратовской области