В Пугачевском и Новоузенском районах завершена реализация проектов по программе поддержки местных инициатив

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В селе Мавринка Пугачевского района завершен ремонт объекта водоснабжения. Специалисты произвели полную замену старой водонапорной башни. Общая стоимость проекта составила 3,1 млн рублей. Из них областная субсидия — 1,5 млн рублей, инициативные платежи от жителей села и крестьянско-фермерских хозяйств составили 0,6 млн рублей.Благодаря реализации данного проекта, удалось обеспечить бесперебойным водоснабжением более 130 жителей Мавринки.А в селе Бессоновка Новоузенского района проведены работы по благоустройству. Здесь обновили парковую зону - обустроили пешеходные дорожки и опилили старые деревья. Стоимость работ составила 1,3 млн рублей, из которых 1,1 млн рублей выделено в качестве областной субсидии.«Оба проекта — и в Мавринке, и в Бессоновке — реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив. Мы видим, как благодаря этому инструменту на деле повышается качество жизни на селе: люди получают чистую воду, современные дороги и благоустроенные зоны отдыха. Это результат реального партнерства власти и общества. В текущем году по данной программе будет реализовано 147 проектов общей стоимостью 256 миллионов рублей. По решению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина из областного бюджета на эти цели мы выделяем 170 миллионов рублей. Вклад жителей области и социально ответственного бизнеса составит более 41 миллиона рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.Министерство финансов Саратовской области