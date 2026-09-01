Саратовская область присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»

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Экологическая инициатива направлена на восстановление лесов. Реализуется с 2019 года и по традиции стартует с началом осеннего лесокультурного сезона. По данным Рослесхоза, в рамках акции за прошедшие 7 лет в стране уже высажено свыше 430 млн деревьев. Задача на осень 2026 года – ещё 70 млн деревьев.«Регион не пропускает ни одного сезона кампании. За годы участия в области появилось более 12 млн новых деревьев, к мероприятиям присоединились свыше 10 тыс. человек, в том числе волонтёры, школьники, студенты, экологически ответственный бизнес и, конечно же, лесники», — рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.В этом году акция охватит как лесной фонд региона, так и населенные пункты. Сейчас определяются локации, породный состав посадочного материала, а также согласовывается место проведения центрального мероприятия. О дате и месте его проведения будет объявлено дополнительно.Поучаствовать в акции может каждый: список площадок размещён на сайте акции https://сохранимлесрф.рф/.Перечень мест обновляется еженедельно.