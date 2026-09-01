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Всероссийская акция «Ночь кино» собрала в Саратовской области свыше 14 тысяч зрителей

Новости / Культура
Всероссийская акция «Ночь кино» собрала в Саратовской области свыше 14 тысяч зрителей

 
29 августа в Саратовской области состоялась XI Всероссийская акция «Ночь кино», посвящённая Дню российского кино.
 
В 2026 году акция прошла на 69 площадках Саратовской области: 15 открытых и 54 закрытых, охватив 36 муниципальных районов, ЗАТО Светлый, муниципальное образование посёлок Михайловский, город Шиханы и восемь площадок в Саратове. В программу вошли показы лучших российских фильмов, представители разных поколений зрителей смогли увидеть востребованные ленты отечественного производства. Общее число посетивших бесплатные кинопоказы составило 14 856 человек, что подтверждает высокий интерес жителей области к национальному кинематографу и эффективность совместной работы федеральных и региональных культурных институтов.
 
««Ночь кино» вновь продемонстрировала силу и востребованность отечественного искусства: свыше 14 тысяч жителей области пришли на бесплатные показы лучших российских фильмов. Это не просто цифра — это свидетельство живого интереса к нашей культуре и доверия к региональным инициативам в сфере кинообразования и досуга. Уверена, что такие проекты не только популяризуют качественное отечественное кино, но и укрепляют культурную идентичность Саратовской области, создавая платформу для творческого диалога между поколениями», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 