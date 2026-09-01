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Детская библиотека в Балашове откроется в современном формате

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Детская библиотека в Балашове откроется в современном формате

 
Центральная детская библиотека Балашовского района завершает подготовку к приёму первых читателей после масштабной модернизации, выполненной в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья». Обновление помещения и пополнение книжного фонда направлены на создание комфортного семейного пространства для чтения, обучения и совместного досуга.
 
В рамках работ специалисты провели ремонт и благоустройство помещений, обновили оборудование и мебель, обеспечив библиотеке современный, светлый и уютный интерьер. Особое внимание уделено условиям для детей и подростков: выделены игровые и творческие зоны, организованы места для чтения и занятий вне уроков.
 
Сейчас завершается подготовка книжного фонда: распаковываются и расставляются новые поступления для юных читателей. В обновлённый фонд вошли новинки детской прозы, научно‑популярная литература, а также актуализированные справочные издания. Пополнение коллекции направлено на расширение образовательных и развлекательных возможностей для детей разных возрастов.
 
«Открытие обновлённой детской библиотеки — важный шаг в поддержке семей и развитии детского чтения в регионе. Реализация проекта в Балашове — часть региональной программы нацпроекта «Семья», направленной на повышение качества семейной среды и создание доступной инфраструктуры для детей по всей области. Модернизация библиотек способствует популяризации чтения, развитию творческих навыков и укреплению семейных ценностей», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 