В сотне лучших товаров России – продукция балаковского подразделения ФосАгро

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Это соревнование считается одним из главных драйверов повышения конкурентоспособности реального сектора экономики и помогает укреплять технологический суверенитет страны, ускоряет импортозамещение и наполнение внутреннего рынка инновационными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.— Сегодня качество измеряется не только соответствием ГОСТам, но и цифровой зрелостью производства. Мы видим, как участники программы активно внедряют современные системы контроля, автоматизируют процессы поверки оборудования и переходят на принципы «умного» импортозамещения. Именно такой подход формирует новый технологический стандарт России, — отметил на церемонии награждения победителей Андрей Ревуцкий, директор Центра стандартизации и Метрологии Росстандарта в Саратовской области.Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Алексей Иванов поблагодарил жюри за высокую оценку и напомнил, что удобрения различных марок и КМКФ с 2019 года по итогам конкурса традиционно включаются в список лучших товаров области и страны. В прошлом сезоне в оценке впервые участвовали сульфат аммония и NPS трёх марок: 14:70(+7), 14:40(+7 +1Zn), 16:20 (+14). В итоге они были признаны лучшими и были достойно представлены на федеральном уровне.- Аммофос и КМКФ после победы в региональном этапе также продолжат борьбу за звание лучших на всероссийском уровне. Кроме того, у нас за последний год случилось пополнение в продуктовой линейке, мы выпускаем, в частности, диаммонийфосфат и NPK-удобрения различных марок, отвечающие высоким международным стандартам качества и экологической безопасности. И я уверен, что и они в ближайшее время смогут принять участие в этом престижном соревновании, - подчеркнул Алексей Иванов.