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Служение Отечеству: в Саратове обсудили развитие казачества до 2030 года

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Саратовские казаки получат субсидии на охрану правопорядка и развитие культуры

Служение Отечеству: в Саратове обсудили развитие казачества до 2030 года

На площадке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области состоялся Совет атаманов Окружного казачьего общества. В мероприятии приняли участие атаманы станичных, городских и хуторских казачьих обществ. Совет провел атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов.

Реализация государственной стратегии до 2030 года

Участники Совета обсудили актуальные вопросы реализации на территории области Стратегии государственной политики в отношении казачества до 2030 года, в том числе несения казаками государственной службы по охране общественного порядка.

По итогам конкурсных процедур в текущем году Александрово-Гайскому, Балашовскому, Новоузенскому и Энгельсскому казачьим обществам выделены субсидии на эти цели.

Грантовая поддержка и планирование деятельности

Участники Совета обсудили также итоги участия казачьих обществ в текущем году в областном конкурсе грантов для некоммерческих организаций, а также другие организационные вопросы, касающиеся планирования дальнейшей деятельности.

Наиболее активным казакам Андрей Фетисов вручил грамоты за большой вклад в развитие казачества на территории Саратовской области.

Комплексная поддержка казачества в регионе

Стратегия государственной политики в отношении казачества реализуется на территории области на комплексной межведомственной основе. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- сохранение и развитие казачьей культуры и традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- привлечение казаков к государственной и иной службе;
- развитие межрегиональных и международных связей между казачьими обществами.

В регионе созданы необходимые условия для сохранения традиций казачества. Органами власти поддерживаются и находят реализацию соответствующие проектные инициативы казачьих обществ.