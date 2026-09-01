Служение Отечеству: в Саратове обсудили развитие казачества до 2030 года

просмотров: 141

На площадке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области состоялся Совет атаманов Окружного казачьего общества. В мероприятии приняли участие атаманы станичных, городских и хуторских казачьих обществ. Совет провел атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов.Участники Совета обсудили актуальные вопросы реализации на территории области Стратегии государственной политики в отношении казачества до 2030 года, в том числе несения казаками государственной службы по охране общественного порядка.По итогам конкурсных процедур в текущем году Александрово-Гайскому, Балашовскому, Новоузенскому и Энгельсскому казачьим обществам выделены субсидии на эти цели.Участники Совета обсудили также итоги участия казачьих обществ в текущем году в областном конкурсе грантов для некоммерческих организаций, а также другие организационные вопросы, касающиеся планирования дальнейшей деятельности.Наиболее активным казакам Андрей Фетисов вручил грамоты за большой вклад в развитие казачества на территории Саратовской области.Стратегия государственной политики в отношении казачества реализуется на территории области на комплексной межведомственной основе. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на:- патриотическое воспитание подрастающего поколения;- сохранение и развитие казачьей культуры и традиционных российских духовно-нравственных ценностей;- привлечение казаков к государственной и иной службе;- развитие межрегиональных и международных связей между казачьими обществами.В регионе созданы необходимые условия для сохранения традиций казачества. Органами власти поддерживаются и находят реализацию соответствующие проектные инициативы казачьих обществ.