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В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

Новости / Культура
В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

 
31 августа в саратовском театре кукол «Теремок» состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». Фестиваль охватит пять ключевых городов: Саратов, Самара, Казань, Нижний Новгород Приволжского федерального округа и город Кострома Центрального федерального округа.

Среди участников – лауреаты Окружного фестиваля «Театральное Приволжье», выпускники, студенты, педагоги ГИТИСа и актеры-студенты профильных театральных школ Приволжского и Центрального федеральных округов. Уже второй год к фестивалю присоединяются студенты-актеры из Китая и Кыргызстана.

Участников и гостей мероприятия от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полномочного представителя Олег Машковцев: «ГИТИСфест» – это территория творческого поиска, где встречаются опыт ведущих педагогов ГИТИСа и смелость молодых театральных коллективов. Поддержка театра для нас – это инвестиция в культуру и в человека: в его способность чувствовать, сопереживать, размышлять, видеть мир шире и сохранять связь с культурным наследием. Не случайно окружной проект «Театральное Приволжье» – один из самых важных и популярных среди жителей нашего федерального округа. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал значение культуры и классического наследия в формировании личности – и такие проекты дают этим словам живое, современное воплощение».
Фестиваль начался с произведений Михаила Булгакова, чьё 135-летие со дня рождения отмечается в этом году. На сцене представили эскизы спектаклей «Дьяволиада» и «Багровый Остров» по повести писателя.

Уже завтра участники фестиваля отправятся из Саратова в путешествие по Волге. С 1 по 7 сентября 2026 года на борту теплохода «А.С. Попов» пройдет международный культурно-образовательный проект «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026».
На протяжении восьми дней в атмосфере творческого единства участники фестиваля-лаборатории будут учиться у признанных мастеров сцены, обмениваться опытом и вдохновляться произведениями великих русских классиков. Это уникальная возможность для объединения традиции и современности, создания нового диалога между культурами и укрепления международного театрального сотрудничества.
Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.