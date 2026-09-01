В детском поликлиническом отделении №3 Саратовской городской детской клинической больницы продолжается капитальный ремонт  

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В настоящий момент выполнена замена оконных блоков и батарей отопления, смонтировано электрооборудование на 2 и 3 этажах, ведется подготовка поверхностей стен под окраску, в ряде помещений уже начаты малярные работы.Реализация запланированных мероприятий стала первым за более чем 30-летнюю историю отделения комплексным обновлением, затрагивающим все аспекты его работы — от инженерных систем до благоустройства прилегающей территории.«Для нас это долгожданное событие, знаменующее переход на качественно новый стандарт оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам. Оценка соответствия выполняемых этапов, утвержденному графику и проектной документации совместно с профильными специалистами министерства здравоохранения области проводится на постоянной основе», — прокомментировала главный врач больницы Ирана Мириева.Работы реализуются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».