На форуме «Россия. Саратов. Культура» выступят ведущие деятели искусства и науки страны

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4–5 сентября 2026 года в Саратовской области состоится культурно-исторический форум «Россия. Саратов. Культура» под лозунгом «От локального феномена — к общенациональному достоянию».- Программа объединит шесть тематических направлений — музыкальный, театральный, вербальный, визуальный, духовный и туристический коды. Участники рассмотрят вклад Саратовской области в развитие отечественного искусства, литературы, музейного дела, народной культуры, образования и внутреннего туризма. В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие деятели культуры, науки, искусства и образования, руководители учреждений культуры, журналисты, блогеры и студенты творческих вузов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Роман Будников - телеведущий Первого канала, актер, музыкант;Александр Рыжинский — ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Совета по культуре при Президенте РФ;Евгения Кривицкая — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им.Чайковского;Олег Шишкин — драматург, сценарист, художественный критик, журналист, телеведущий, член Союза российских писателей;Андрей Боровский — искусствовед, этнокультуролог, исследователь и историк народного костюма.Жанна Алексеева - статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ;Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы им. Даля, член Совета при Президенте РФ по культуре;Вадим Дуда — генеральный директор Российской государственной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре;Тамара Пуртова — директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, заслуженный деятель искусств РФ;Евгений Миронов - художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре;Юрий Бородаев - генеральный директор ФГБУК«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»Александра Шакирьянова - кандидат искусствоведения, руководитель департамента просветительских проектов Свердловской филармонии;Игорь Кузнецов - доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова;Наталья Корниенко -член-корреспондент РАН, доктор филологических наук;Павел Фокин - заместитель директора Государственного музея истории российской литературы им.Даля;Мария Якунькина - заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им.Поленова.В числе спикеров также - представители саратовских вузов, театрального и музейного сообщества, художники, литературоведы, искусствоведы, специалисты в сфере креативных индустрий и сохранения культурного наследия.- Форум «Россия. Саратов. Культура» призван подчеркнуть значение Саратовской области как одного из культурных центров страны, укрепить интерес к региональному наследию и открыть новые возможности для развития творческих инициатив, культурного туризма и межрегионального сотрудничества, – отметила Наталия Щелканова.