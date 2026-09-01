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На форуме «Россия. Саратов. Культура» выступят ведущие деятели искусства и науки страны

Новости
На форуме «Россия. Саратов. Культура» выступят ведущие деятели искусства и науки страны

 
4–5 сентября 2026 года в Саратовской области состоится культурно-исторический форум «Россия. Саратов. Культура» под лозунгом «От локального феномена — к общенациональному достоянию».
 
- Программа объединит шесть тематических направлений — музыкальный, театральный, вербальный, визуальный, духовный и туристический коды. Участники рассмотрят вклад Саратовской области в развитие отечественного искусства, литературы, музейного дела, народной культуры, образования и внутреннего туризма. В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие деятели культуры, науки, искусства и образования, руководители учреждений культуры, журналисты, блогеры и студенты творческих вузов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
Модераторами  форума станут: 
Роман Будников - телеведущий Первого канала, актер, музыкант;
Александр Рыжинский — ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Совета по культуре при Президенте РФ;
Евгения Кривицкая — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им.Чайковского;
Олег Шишкин — драматург, сценарист, художественный критик, журналист, телеведущий, член Союза российских писателей;
Андрей Боровский — искусствовед, этнокультуролог, исследователь и историк народного костюма.
 
В качестве спикеров форума приглашены:
Жанна Алексеева - статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ;
Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы им. Даля, член Совета при Президенте РФ по культуре;
Вадим Дуда — генеральный директор Российской государственной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре;
Тамара Пуртова — директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, заслуженный деятель искусств РФ;
Евгений Миронов -  художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре;
Юрий Бородаев - генеральный директор ФГБУК«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»
Александра Шакирьянова - кандидат искусствоведения, руководитель департамента просветительских проектов Свердловской филармонии;
Игорь Кузнецов - доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова;
Наталья Корниенко -член-корреспондент РАН, доктор филологических наук;
Павел Фокин - заместитель директора Государственного музея истории российской литературы им.Даля;
Мария Якунькина - заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им.Поленова.
 
В числе спикеров также - представители саратовских вузов, театрального и музейного сообщества, художники, литературоведы, искусствоведы, специалисты в сфере креативных индустрий и сохранения культурного наследия.
 
- Форум «Россия. Саратов. Культура» призван подчеркнуть значение Саратовской области как одного из культурных центров страны, укрепить интерес к региональному наследию и открыть новые возможности для развития творческих инициатив, культурного туризма и межрегионального сотрудничества, – отметила Наталия Щелканова.
 