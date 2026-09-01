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Саратовцев приглашают узнать историю набережной

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Саратовцев приглашают узнать историю набережной

 
В Саратове открылась выставка «Берег истории: хроники саратовской набережной». Она подготовлена при грантовой поддержке министерства культуры области.
 
Выставка создана на основе материалов из фондов Саратовского областного музея краеведения. Она рассказывает об истории развития береговой линии Саратова – от пустынного берега у стен сторожевой крепости до современной многоуровневой прогулочной зоны, любимого места отдыха саратовцев и гостей города. Фотографии и документы позволяют проследить, как менялся облик города вдоль Волги на протяжении нескольких столетий.
 
Саратов был основан на берегу Волги как город-крепость, но со временем превратился в крупный торговый центр. На выставке представлен план города конца XVIII века, демонстрирующий роль волжского берега в торговле рыбой и солью. В конце XIX – начале XX века саратовские пристани принимали большое количество пассажиров и грузов.
 
- Выставка знакомит с крупнейшими пароходными обществами: «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Самолет». Представлены фотографии мельниц и пристаней, владельцами которых были знаменитые саратовские купцы, - отметил директор областного музея краеведения Дмитрий Кубанкин.
 
Отдельный раздел посвящен повседневной жизни и досугу саратовских волжан. Здесь представлены фотографии начала XX века, запечатлевшие купальни, портомойни, знаменитую улицу Миллионную и появление первой трамвайной линии «Вокзал – пристани». Экспонируются материалы, которые знакомят с историей первого на Волге яхт-клуба, где проводили лодочные гонки, изучали судостроение и способы управления парусными и гребными судами.
 
Особое внимание уделяется советскому периоду в обустройстве прибрежной полосы. Рассказывается о масштабной застройке набережной в 1950–1960-е годы, когда методом народной стройки был создан уникальный четырехъярусный комплекс, включающий прогулочные террасы с тенистыми аллеями и смежные жилые дома.
 
Выставка рассказывает о строительстве автодорожного моста через Волгу, соединившего Саратов и Энгельс. Экспонируются фотографии, запечатлевшие один из этапов возведения арочного пролета-«птички», и кадры испытаний моста, произведенные в 1965 году. Для проверки несущей способности на мост одновременно вывели 250 груженых самосвалов и тяжелых грузовиков.
 
Материалы выставки освещают и современный этап масштабного благоустройства. В 2016 году председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин инициировал масштабное благоустройство берега Волги в Саратове. Была проведена реконструкция исторической части набережной, появились два оборудованных пляжа, было проведено укрепление берега, благоустроены прогулочные пешеходные зоны, обустроены зоны отдыха: летний кинотеатр, детские и спортивные площадки, велодорожки.   Общая протяжённость саратовской набережной составит 8 км. Она станет самой протяженной среди волжских городов.  
 
Представлены фотографии обновленной набережной и площади имени Петра I с памятником первому российскому императору.
 