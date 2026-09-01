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Минтранс региона ведет реестр пунктов технического осмотра  

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Минтранс региона ведет реестр пунктов технического осмотра  

В Саратовской области министерством транспорта формируется и ведется реестр согласованных адресов (координат) мест проведения и графика работы пункта технического осмотра, использующего передвижную диагностическую линию. Реестр необходим для упорядочения работы передвижных пунктов технического осмотра и обеспечения доступности этой услуги для автовладельцев.
 
В нем содержится информация об операторе технического осмотра, согласованных адресах или координатах мест проведения технического осмотра, графике работы передвижной диагностической линии, а также о результатах рассмотрения заявления и дате принятия решения.
 
Для автовладельцев такой реестр является источником актуальной информации о том, где и когда можно пройти технический осмотр с использованием передвижной диагностической линии. Это позволяет заранее ознакомиться с местом проведения техосмотра и временем работы пункта.
 
Ознакомиться с реестром можно по ссылке: https://transport.saratov.gov.ru/Согласование-адресов-координат-мест-проведения-технического-осмотра-в-том-числе-с-использованием-передвижной-диагностической-линии
 