В Парке покорителей космоса пели народные песни

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В минувшую субботу в Парке покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина состоялся концерт хора народной песни «Иволга».Мероприятие прошло под открытым небом и представило публике музыкальную программу «Льются песни над Саратовом». В исполнении коллектива Саратовского областного Дома работников искусств гости парка услышали 14 вокальных произведений, объединённых темами любви к Родине и восхищения красотой русской природы.Репертуар был выстроен как музыкальное путешествие по мотивам родного края: многоголосное исполнение особенно ярко раскрыло эмоциональную палитру песен, посвящённых бескрайним степным просторам и великой русской реке. Концерт привлёк внимание широкой публики и стал частью культурной программы парка, направленной на популяризацию народного музыкального наследия.Хор народной песни «Иволга» уже многие годы остаётся визитной карточкой культурной жизни региона, последовательно сохраняя и развивая традиции русской народной песни. Коллектив продолжает активную концертную деятельность и участие в региональных культурных проектах.