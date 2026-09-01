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В Саратове пройдет 15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек»

Новости
В Саратове пройдет 15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек»

4, 5 и 6 сентября 2026 года на территории Исторического парка «Россия – Моя история» состоится 15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 19:00, вход свободный.

Интерактивная программа будет проходить на открытой территории Исторического парка и внутри здания.

«Средневековый базар»: главная тема года

Руководитель археологической экспедиции на Увекском городище, директор Саратовского областного музея краеведения Дмитрий Кубанкин:

«В этом году основной темой мероприятия станет «средневековый базар»: третий сезон мы исследуем на территории Увекского городища именно то место, где обнаруженные нами фрагменты средневекового сооружения, предметы и ряд других признаков указывают на то, что в XIV веке здесь существовал базар. Это знаковое открытие для научного сообщества. Подобное сооружение было известно только в одном золотоордынском городе – Болгар в юго-западной части Республики Татарстан. Аналогичная находка на территории Саратовской области заставляет задуматься о существовании общегосударственной практики строительства базаров по схожей планировке во многих городах Золотой Орды.
По соображениям безопасности проводить мероприятие на территории микрорайона Увек сейчас не представляется возможным. А гостеприимный Исторический парк предоставит всем желающим возможность вновь совершить трехдневное путешествие в прошлое и прочувствовать уникальную атмосферу средневекового города».

Что ждет гостей

Гости фестиваля «Укек-2026» смогут:
- пройтись по торговым рядам и заглянуть в лавки ремесленников;
- изучить работу оружейников;
- отчеканить сувенирную монетку времен Золотой Орды;
- посмотреть на поединки воинов;
- освоить искусство письменности и поиграть в старинные игры;
- окунуться в мир средневековых историй и легенд на представлениях кукольного театра;
- пообщаться с «шаманом» и заглянуть в камеральную лабораторию;
- примерить на себя роль археолога;
- побывать на мастер-классах и увлекательных экскурсиях по мультимедийным и интерактивным выставкам.

Город с историей

Раздел о золотоордынском городе Укек, располагавшемся в XIII-XIV вв. на южной окраине современного Саратова, встроен в школьный курс истории Саратовского края. Увекское городище является памятником археологии федерального значения.

Фестиваль «Укек» проводится с 2012 года и направлен на воссоздание жизни средневекового золотоордынского города. Реконструкция стала возможной по результатам ежегодных раскопок, проводимых с 2005 года участниками археологической экспедиции на Увекском городище под руководством Дмитрия Кубанкина.

Организаторы и поддержка

15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» организован ГУК «Саратовский областной музей краеведения» совместно с Министерством культуры Саратовской области, ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» и АНО «Живая история».

Проект реализуется на средства субсидии, выданной Министерством культуры Саратовской области на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации (№ 40-2026-007631).

Полезная информация

- Даты: 4, 5 и 6 сентября 2026 года
- Место: Исторический парк «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади)
- Время работы: с 12:00 до 19:00
- Вход: свободный

Дополнительная информация о проекте «Укек» размещается в группе «Укек | Увекское городище» – https://vk.com/ukek_uvek и в социальных сетях Исторического парка: MAX – vk.cc/cUnj2D, ВКонтакте – https://vk.com/myhistorypark_saratov.