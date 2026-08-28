28 августа 2026 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 28 августа
Комфорт и безопасность: в 9-й городской клинической больнице завершили ремонт кровли  
15:00 | 28 августа
Саратовские эксперты прокомментировали итоги регистрации кандидатов на сентябрьских выборах
13:30 | 28 августа
Равные возможности для каждого: в Саратове прошел «Инклюзивный пикник»
12:00 | 28 августа
Московские эксперты дали рекомендации саратовским терапевтам
11:30 | 28 августа
В Саратове сборщику мебели предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
11:07 | 28 августа
В течение прошедшей ночи в регионах России сбиты 512 БПЛА
10:22 | 28 августа
На железнодорожном вокзале в Саратове с 1 сентября изменится схема движения пассажиров
10:11 | 28 августа
Кадровые изменения в Правительстве Саратовской области
18:00 | 27 августа
Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»
17:00 | 27 августа
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В течение прошедшей ночи в регионах России сбиты 512 БПЛА

Новости
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.