В течение прошедшей ночи в регионах России сбиты 512 БПЛА
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.