Равные возможности для каждого: в Саратове прошел «Инклюзивный пикник»

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27 августа в Саратове в амфитеатре на Новой Набережной состоялся фестиваль «Инклюзивный пикник». Мероприятие, ставшее уже доброй традицией, вновь собрало вместе гостей из разных районов Саратовской области, объединив их вокруг главной идеи – равенства, творчества и взаимопонимания.Для посетителей были организованы интерактивные зоны. Гости с удовольствием участвовали в мастер-классах, знакомились с работами мастеров на выставке-ярмарке и просто наслаждались позитивной атмосферой.Самым ярким акцентом программы стало выступление творческих коллективов из социозащитных учреждений области. Артисты показали высокий уровень мастерства и продемонстрировали, что для людей с ограничениями по здоровью открыты многие возможности.Министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов подчеркнул, что фестиваль служит наглядной иллюстрацией той комплексной работы, которая ведется в регионе.«Сегодня в Саратовской области создаются все необходимые условия для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя полноценными членами общества – от безбарьерной среды, трудоустройства до возможностей для реализации в творчестве и спорте. «Инклюзивный пикник» наглядно показывает, насколько активную жизненную позицию занимают наши ребята. Мы видим их таланты, их стремление быть вовлеченными во все сферы жизни, и наша задача – всячески их поддерживать», – прокомментировал министр.Он также отметил, что проект «Инклюзивный пикник» проводится в регионе уже в четвертый раз, и с каждым годом его география расширяется, а программа становится насыщеннее.Инициатором фестиваля выступает Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».«Этот проект в очередной раз доказал: когда есть поддержка и забота, возможности человека с ограничениями по здоровью поистине безграничны», – резюмировал Денис Давыдов.