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Комфорт и безопасность: в 9-й городской клинической больнице завершили ремонт кровли  

Новости / Здоровье
Комфорт и безопасность: в 9-й городской клинической больнице завершили ремонт кровли  

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на первом этапе подрядчики провели капитальный ремонт кровли здания поликлиники. Старые, изношенные конструкции были демонтированы, затем последовал ремонт и усиление конструкций, и только после этого - монтаж нового кровельного покрытия и приемка проведенных работ.
 
«Ремонт проходил в соответствии с заявленными сроками, пациенты никаких неудобств не испытывали. Капитальный ремонт кровли не проводился на протяжении многих лет и она, безусловно, нуждалась в ремонте. Такая возможность появилась в рамках программы модернизации. В следующем году работы будут продолжены, планируются ремонтные работы в некоторых отделениях, закупка необходимого оборудования», — прокомментировала главный врач больницы Ирина Прохницкая.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».