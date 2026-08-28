Московские эксперты дали рекомендации саратовским терапевтам

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России оценили работу терапевтической службы области.Рабочую группу ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России возглавила Екатерина Иванова — руководитель отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах, руководитель Федерального Центра здоровья, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО, кандидат медицинских наук.Эксперты посетили городские поликлиники, районную больницу и ее структурные подразделения, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики и один из Центров здоровья, где провели оценку проведения диспансеризации населения и диспансерного наблюдения, уровня информатизации.Подводя итоги в ходе совещания, прошедшего на площадке областного минздрава под председательством заместителя министра здравоохранения Саратовской области Сергея Сизова, с участием сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, главных внештатных специалистов, руководителей ТФОМС и Росздравнадзора Саратовской области эксперты представили подробную презентацию по итогам визита, поделились выводами, дали рекомендации, отметили необходимость усиления работы в части дальнейшего диспансерного наблюдения пациентов.«Благодарим экспертов за внимание к лечебным учреждениям нашего региона. Эксперты предоставили конкретные рекомендации. Все они будут приняты во внимание и в работу. Надеюсь, что с помощью специалистов Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины мы сможем досконально отладить все процессы», - подытожил Сергей Евгеньевич.