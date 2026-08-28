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На железнодорожном вокзале в Саратове с 1 сентября изменится схема движения пассажиров

Новости
Открыт для прохода конкорс и северный вестибюль, восстановлено движение пригородных поездов.


Фото: схема движения пассажиров / РЖД

С 1 сентября на железнодорожном вокзале в тестовом режиме начинают работу конкорс (крытый пешеходный мост) и северный вестибюль со стороны автовокзала. Об этом сообщается в официальном канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

На новых объектах установлены шесть эскалаторов и три лифта. В досмотровом павильоне северного вестибюля смонтированы три терминала самообслуживания для покупки билетов на пригородные поезда.

Все пассажирские платформы, ранее закрытые из-за ремонтных работ, с 1 сентября открыты для свободного перемещения пассажиров. Также восстанавливается движение восьми пригородных электричек.

Изменение логистики

В связи с открытием нового досмотрового павильона со стороны автовокзала и конкорса частично изменяются маршруты движения пассажиров по территории вокзального комплекса.

Проход к пассажирской платформе №1 и подземному пассажирскому тоннелю теперь возможен двумя путями: со стороны Привокзальной площади (через досмотровый павильон) и через досмотровый павильон со стороны автовокзала по конкорсу.
Действующий надземный мост в районе отделения «Почты России» будет использоваться исключительно для транзитного прохода между Привокзальной площадью и автовокзалом. Для обеспечения транспортной безопасности сходы на пассажирские платформы с этого моста перекрыты.

Этапы реконструкции

Согласно графику работ, в рамках следующих этапов строительства железнодорожного вокзала планируется:

-В декабре 2026 года — возведение каркаса всего здания, формирование теплового контура и начало отделочных работ;

-До 30 апреля 2027 года — сдача в эксплуатацию здания нового железнодорожного вокзала, включая фасад, отдельные элементы которого создаются специалистами вручную;

-До конца 2027 года — завершение работ по реконструкции подземного тоннеля.

Навигация для пассажиров представлена на информационной схеме, подготовленной РЖД.
Напомним, здание вокзала закрыто на реконструкцию. Переход через пути осуществляется только через крытый пешеходный мост или подземный пассажирский тоннель.

Фото: схема движения пассажиров / РЖД