28 августа 2026 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 28 августа
Комфорт и безопасность: в 9-й городской клинической больнице завершили ремонт кровли  
15:00 | 28 августа
Саратовские эксперты прокомментировали итоги регистрации кандидатов на сентябрьских выборах
13:30 | 28 августа
Равные возможности для каждого: в Саратове прошел «Инклюзивный пикник»
12:00 | 28 августа
Московские эксперты дали рекомендации саратовским терапевтам
11:30 | 28 августа
В Саратове сборщику мебели предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
11:07 | 28 августа
В течение прошедшей ночи в регионах России сбиты 512 БПЛА
10:22 | 28 августа
На железнодорожном вокзале в Саратове с 1 сентября изменится схема движения пассажиров
10:11 | 28 августа
Кадровые изменения в Правительстве Саратовской области
18:00 | 27 августа
Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»
17:00 | 27 августа
В области внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове сборщику мебели предлагают зарплату до 120 тысяч рублей

Новости
В Саратове сборщику мебели предлагают зарплату до 120 тысяч рублей

 
Кадровый центр Саратовской области подготовил новую подборку новых вакансий от работодателей региона. В числе предложений этой недели – вакансии в производственной, технической и диджитал сферах.
 
В Саратове требуется сборщик изделий мебели из древесных материалов. Заработная плата за сборку мягкой мебели составляет от 75 до 120 тысяч рублей.
 
Также в Саратове ищут SMM-менеджера. Специалист будет заниматься рекламными кампаниями, продвижением сайтов и анализом эффективности рекламных каналов. Заработная плата – от 80 до 100 тысяч рублей.
 
В Балакове открыта вакансия инженера-геодезиста с заработной платой от 80 до 100 тысяч рублей. В задачи специалиста входят проведение геодезических работ, обработка полученных данных и оформление документации.
 
Специалисты Кадрового центра Саратовской области сопровождают граждан на разных этапах поиска работы: помогают сориентироваться среди предложений работодателей, подобрать вакансии с учетом опыта и профессиональных навыков, а также получить информацию о возможностях обучения и профессионального развития.
 
Ознакомиться с полными условиями вакансий и откликнуться на предложения можно на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru/.
 
Получить консультацию по вопросам занятости можно в территориальных кадровых центрах Саратовской области или по единому бесплатному номеру 8-800-775-76-25.
 
Также жители области определенных категорий могут пройти бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту Президента Владимира Путина «Кадры». Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям.
 
Кадровый центр Саратовской области