В Саратове сборщику мебели предлагают зарплату до 120 тысяч рублей

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Кадровый центр Саратовской области подготовил новую подборку новых вакансий от работодателей региона. В числе предложений этой недели – вакансии в производственной, технической и диджитал сферах.В Саратове требуется сборщик изделий мебели из древесных материалов. Заработная плата за сборку мягкой мебели составляет от 75 до 120 тысяч рублей.Также в Саратове ищут SMM-менеджера. Специалист будет заниматься рекламными кампаниями, продвижением сайтов и анализом эффективности рекламных каналов. Заработная плата – от 80 до 100 тысяч рублей.В Балакове открыта вакансия инженера-геодезиста с заработной платой от 80 до 100 тысяч рублей. В задачи специалиста входят проведение геодезических работ, обработка полученных данных и оформление документации.Специалисты Кадрового центра Саратовской области сопровождают граждан на разных этапах поиска работы: помогают сориентироваться среди предложений работодателей, подобрать вакансии с учетом опыта и профессиональных навыков, а также получить информацию о возможностях обучения и профессионального развития.Ознакомиться с полными условиями вакансий и откликнуться на предложения можно на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru/.Получить консультацию по вопросам занятости можно в территориальных кадровых центрах Саратовской области или по единому бесплатному номеру 8-800-775-76-25.Также жители области определенных категорий могут пройти бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту Президента Владимира Путина «Кадры». Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям.Кадровый центр Саратовской области