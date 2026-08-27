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Ведущие российские  педагоги сферы культуры приедут в Саратов на профессиональный форум  

Новости / Культура
Ведущие российские  педагоги сферы культуры приедут в Саратов на профессиональный форум  

28 августа с 10.00 в Историческом парке «Моя история» (ул. Шелковичная, 19) состоится региональный форум педагогических работников сферы культуры «Универсальный язык искусства в Год единства народов России: образовательные практики межкультурного диалога».
 
Форум ежегодно объединяет педагогов художественного образования Саратовской области. В этом году в нем впервые примут участие руководители и преподаватели образовательных организаций сферы культуры из шести регионов Приволжского федерального округа — республик Татарстан, Мордовия и Марий Эл, Чувашской Республики, Пензенской и Самарской областей, а также представители ведущих образовательных учреждений Москвы.
 
Программа форума посвящена развитию межкультурного диалога в художественном образовании в рамках Года единства народов России. В деловой программе выступят представители Российской академии музыки имени Гнесиных, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.
 
«Проведение форума в Год единства народов России приобретает особое значение. Художественное образование помогает сохранять и передавать культурные традиции, формирует уважение к истории, языкам и самобытности народов нашей страны. Уверена, что профессиональный диалог педагогов из регионов Приволжского федерального округа позволит укрепить межкультурное взаимодействие, объединить лучшие образовательные практики и открыть новые возможности для творческого развития детей», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
Центральной темой дискуссионной площадки с участием представителей регионов ПФО станет «Традиции и современные технологии: гармония или диссонанс». Модератором выступит исполняющий обязанности директора Театра на Малой Ордынке Борис Неволин.
 
Культурная программа включает выставки музыкальных инструментов, работ участников фестиваля «Вольские пленэры», скульптурных произведений преподавателей и мастеров области, а также проект Саратовского областного музея краеведения «Народы Поволжья. Сохраняя традиции». Для участников выступят сводный оркестр исполнителей на саратовской гармонике и ансамбль песни и танца «Саратовские переборы».
 
В завершение форума министр культуры области подведет итоги межрегионального конкурса проектов детских школ искусств «Искусство объединять: художественное осмысление многонациональной России» и вручит награды победителям, призерам и обладателям специальных дипломов.
 