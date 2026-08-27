Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»

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Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин принимает участие в XIII Международном форуме технологического развития «Технопром-2026» в Новосибирске.Мероприятие является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Главная тема конференции в этом году — «Российская наука — основа технологического лидерства».В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов власти, научно-образовательных организаций, институтов развития и крупных индустриальных компаний из дружественных стран.Деловая программа мероприятия охватывает приоритетные направления: медицину и биотехнологии, энергетику, химию новых материалов, искусственный интеллект и агропромышленный комплекс.