27 августа 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 27 августа
Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»
17:00 | 27 августа
В области внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования
16:45 | 27 августа
Работник культуры приветствовала возвращение кинотеатра «Саратов» в госсобственность  
16:30 | 27 августа
День российского кино отметят в Саратовской «Победе»
15:30 | 27 августа
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за семь месяцев 2026 года  
14:30 | 27 августа
В Саратове создадут метрологический центр для калибровки высокотехнологичного геофизического оборудования
13:30 | 27 августа
Театральный теплоход причалит в Саратове: стартует фестиваль-лаборатория «ГИТИС. Фест»  
12:30 | 27 августа
Для инвестора, готового сохранить дом с проездной аркой и изразцами, открыто окно возможностей в областном центре
11:00 | 27 августа
Торжественное открытие форума «Россия. Саратов. Культура» проведет популярный ведущий Первого канала
10:30 | 27 августа
55 предприятий региона стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
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В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»

Новости
Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»

 
Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин принимает участие в XIII Международном форуме технологического развития «Технопром-2026» в Новосибирске.
 
Мероприятие является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Главная тема конференции в этом году — «Российская наука — основа технологического лидерства».
 
В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов власти, научно-образовательных организаций, институтов развития и крупных индустриальных компаний из дружественных стран.
 
Деловая программа мероприятия охватывает приоритетные направления: медицину и биотехнологии, энергетику, химию новых материалов, искусственный интеллект и агропромышленный комплекс.
 