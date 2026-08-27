В области внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования

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Постановлением Правительства Саратовской области утверждены внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования в части показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, для объектов в области образования.Суть изменений:Радиусы доступности в регионе до детских садов и школ приводятся в соответствие с федеральной нормой и будут составлять 500 метров.В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности максимально допустимый радиус доступности составит 800 метров.«В целях реализации решений о комплексном развитии территорий, площадь которых составляет не менее 100 000 кв.м., раздел дополняется новой нормой, допускающей обеспечение подвоза учащихся до школ на транспорте, предусмотренном для перевозки детей, без взимания платы. Данная норма действует только на период срока реализации решения о комплексном развитии согласно очередности освоения, установленной в документации по планировке территории. По итогу окончания застройки территории все социальные объекты должны располагаться в нормативном радиусе доступности», - пояснила Анастасия Пузанова.